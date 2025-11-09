29. LesArt: Eröffnung mit Franzobel

Donald Trump ist nicht der erste US-Präsident, der Anspruch auf die Insel Grönland erhebt. Harry Truman wollte sie schon 1946 kaufen, als sie noch eine dänische Kolonie war. Noch weiter zurück reicht der Roman von Franzobel.

In „Hundert Wörter für Schnee „bringt der US-amerikanische Entdecker Robert Peary im Herbst 1897 sechs Inughuit, so der Name der im Norden Grönlands lebenden Menschen, auf einem Dampfschiff nach New York. Untersucht und hergezeigt sollen sie werden. Nur der

neunjährige Minik überlebt. Seine anrührende Geschichte sorgt für Schlagzeilen und ist ein Heldenlied auf den Überlebenskampf eines beinahe ausgestorbenen Volkes.

"Franzobel, ein erstklassiger Stilist, erzählt konventionell realistisch, gewürzt mit einer gewissen Süffisanz … ein großer Roman!" Frankfurter Rundschau. Franzobel ist einer der renommiertesten Autoren Österreichs. Seine Werke verbinden sprachliche Experimentierfreude, skurrile Figuren und gesellschaftskritische Themen. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, dem Arthur-Schnitzler-Preis und dem Bayerischen Buchpreis. Seine historischen Romane »Das Floß der Medusa«, »Die Eroberung Amerikas«, »Einsteins Hirn« waren auch international ein großer Erfolg.

