29. LesArt: Lesung mit Joachim Gauck

Joachim Gauck stellt sein aktuelles Buch "Erschütterungen: Was unsere Demokratien von außen und innen bedroht" vor.

Sehr eindrücklich zeigt er darin, wie in den letzten Jahren so manche Gewissheit über die Stabilität unserer Demokratie verloren ging – und wie es uns gelingen kann, auch in Zukunft unsere liberalen Freiheiten zu verteidigen. Im Gespräch geht Joachim Gauck der Frage nach, weshalb das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in unsere liberale Demokratie erschüttert ist und wie es dazu kommen konnte. Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen LesArt-Abend. Joachim Gauck, geb. in Rostock, arbeitete dort bis 1989 als Pastor. Er war Mitinitiator des kirchlichen und öffentlichen Widerstandes gegen die SED-Diktatur, politisch aktiv als Sprecher des Neuen Forums in seiner Heimatstadt und sodann als Abgeordneter der ersten freien Volkskammer. Von 1990 bis 2000 war er Bundesbeauftragter für die Stasiunterlagen, von 2012 bis 2017 elfter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Er erhielt zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, u.a. den Hannah- Arendt-Preis, den Geschwister-Scholl-Preis und den Europäischen Menschenrechtspreis.

Durch den Abend führt der bekannte Radiomoderator und Journalist Klaus Seeger.

Mit freundlicher Unterstützung der VR-Bank Mittelfranken Mitte.