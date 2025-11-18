„Lesen macht gesund und Schreiben sowieso“

Das haben Sie schon immer gespürt? Sie liegen richtig! Bücher trösten, bieten Gesellschaft und auch Rückzugsraum.

Sie haben Vorbildfunktion und Identifikationspotenzial, entführen in fremde Welten, regen zum Denken an, vermitteln Weltentwürfe, verbinden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und geben Halt und Orientierung in einer komplexen Welt. Sie lassen uns Zeit und Raum vergessen. Deswegen sollten Sie immer eine Notration Bücher zu Hause haben und einen Stapel Papier, wenn die Schreiblust Sie packt. Denn was wäre besser, als sich die Dinge von der Seele zu schreiben? Neben dem Lesen natürlich.