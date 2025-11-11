29. LesArt: Lesung mit Alena Schröder

Alles selber machen müssen – und dabei auch noch scheitern? Willkommen im echten Leben. Bestsellerautorin und Kolumnistin Alena Schröder weiß genau, wie sich das anfühlt – und erzählt mit viel Humor und liebevollem Blick vom Chaos des Alltags.

Zwischen Muttergefühlen, Lieblingstieren und der Angst vor Brotschneidemaschinen. Lassen Sie sich in eine Welt voller schräger Alltagssituationen, nachdenklicher Popsong-Momente und kleiner Katastrophen mitnehmen und freuen Sie sich auf die besten Kolumnen und neue Texte der Autorin. Ein Abend voller Charme, Selbstironie und Geschichten, die daran erinnern: Niemand macht alles richtig – und vielleicht ist genau das die beste Nachricht.

Alena Schröder, geboren 1979, arbeitet als freie Journalistin und Autorin in Berlin. Sie hat Geschichte, Politikwissenschaft und Lateinamerikanistik in Berlin und San Diego studiert und die Henri-Nannen-Schule besucht. Nach ihren Erfolgsromanen „Junge

Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“ (2020) und „Bei euch ist es immer so unheimlich still“ (2023) erscheint mit „Alles muss man selber falsch machen“ ihre erste Kolumnensammlung.

Begrüßung und Gespräch mit Stephanie Heinrich, Leiterin Stadtbücherei Ansbach