29. LesArt: Lesung und Gespräch mit Kristine Bilkau

Eine Mutter, eine Tochter und ein Haus am Wattenmeer. Die Mutter ist Bibliothekarin in einem kleinen Ort an der Nordsee, die Tochter arbeitet im Umweltschutz. Als sie bei einem Vortrag ohnmächtig wird, zieht sie sich zu ihrer Mutter zurück.

Mit der Zeit brechen Konflikte auf, zwischen Mutter und Tochter, aber auch zwischen zwei Generationen. Die eine muss die Lebenswirklichkeit der anderen neu verstehen lernen. Mit großem Gespür für das Zwischenmenschliche lotet Kristine Bilkau die drängenden Fragen unserer Zeit aus - die Frage nach der Verantwortung der Älteren für den Zustand der Welt sowie der Wunsch der Jüngeren, das eigene Leben mit Sinn zu füllen.

Autorin der 3-LesArt-Städte - Kristine Bilkau (*1974) zählt zu den wichtigen Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur. Sie studierte Geschichte und Amerikanistik in Hamburg und New Orleans. Bereits ihr preisgekröntes Romandebüt »Die Glücklichen

« fand ein begeistertes Medienecho. Mit »Nebenan« stand sie auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, »Halbinsel« wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2025 ausgezeichnet. Kristine Bilkau lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Diese Lesung wird unterstützt vom Landratsamt Ansbach – Gesundheitsamt und der Gesundheitsinitiative Gesund.Leben.Bayern zum Jahresschwerpunkt 2025 „Frauen-sichtbar & gesund“.