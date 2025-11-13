29. LesArt: Lesung mit Cordula Pflaum

Jedes Jahr nutzen Milliarden von Menschen Flugzeuge. Cordula Pflaum gewährt einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Immer noch vermuten die wenigsten, dass eine Frau auch ein Passagierflugzeug fliegen kann.

Mit unter hört Cordula Pflaum sogar ein erschrockenes Raunen aus der Kabine, wenn sie sich bei einer Durchsage als die Kapitänin des Fluges vorstellt. Nach ihrer Ausbildung war sie die 20. Pilotin bei Lufthansa und die erste Ausbildungspilotin für Langstrecke. Pflaum geht mit Bedenken

und Vorurteilen offen um, entlarvt Klischees und rückt den Menschen hinter dem Steuer in den Mittelpunkt.

Cordula Pflaum ist Ausbildungskapitänin für den Airbus A330/A340/A350. Als Führungskräfte-Trainerin unterrichtet sie Crews verschiedener Fluggesellschaften weltweit. Sie ist eine gefragte Rednerin zum Thema „Crew Resource Management“.

Seit über 30 Jahren arbeitet sie als Pilotin, außerdem als Prüferin und Ausbilderin auf Langstrecke bei Lufthansa. Die Pilotin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Bamberg.