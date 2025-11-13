29. LesArt: Lesung mit Sara Gmuer

Wanda hat sich ihr Leben anders vorgestellt. Statt auf Filmdrehs und Premieren verbringt sie die heißen Sommertage im Hof einer Berliner Platte, wo sie mit ihrer fünfjährigen Tochter Karlie im achtzehnten Stock wohnt.

Der Lift ist defekt und das Treppenhaus ein einziges Funkloch, in dem man, wenn man Pech hat, das ganze Leben verpasst. Am anderen Ende der Stadt scheint dagegen alles möglich. Als Wanda eine einmalige Chance bekommt, taucht sie ein in eine Welt, in der Geld keine Rolle spielt und Türen offenstehen. Ein temporeicher und fein beobachteter Roman über Zusammenhalt und Selbstverwirklichung. Von der Kritik gefeiert als „Geheimtipp der Saison“.

„Ausreißerin. Punkmädchen. Schulabbrecherin. Schauspielerin. Model. Nun Autorin.

Was bei manchen für zwei Leben reicht, hat Gmuer bereits hinter sich.“ taz

Sara Gmuer wurde 1980 in Locarno geboren, wuchs in der italienischen Schweiz und in Luzern auf. Nach ihrem Abschluss an der Filmschauspielschule Zürich zog sie nach Deutschland. Sie stand für Dominik Graf und Die Ärzte vor der Kamera und als Rapperin auf der Bühne. Sie schrieb Songs, textete für Agenturen und fand dabei ihre ganz eigene Stimme. Sie lebt in Berlin.

Doppellesung mit Cordula Pflaum