29. LesArt: Lesung mit Tommie Goerz

Ein Dorf, irgendwo im Fichtelgebirge: Ein Wirtshaus, ein Neubaugebiet, ein paar letzte, fast aufgegebene Höfe. Aus einem solchen Hof schaut der alte Max den Schneeflocken beim Fallen zu. Da dringt das Läuten des Totenglöckchens durch die Stille.

Es schlägt für den Schorsch, der viel mehr war als nur ein Freund, ein Leben lang. So macht sich Max am Abend auf zur Totenwacht. Eine ganze Nacht lang erzählen sie von den Freuden bei der Ernte, von Abenden in der Wirtsstube, vom kleinen Glück. Aber auch von der Enge im Dorf und dem eisigen Schweigen. Erst im Morgengrauen kehrt der Max heim. Mit „Im Schnee“ hat sich Tommie Goerz an die Spitze der fränkischen Gegenwartsliteratur katapultiert und wurde bundesweit bekannt. Ein stilles, kluges Buch – ein »Meisterstück« (Deutschlandfunk).

Tommie Goerz (Dr. Marius Kliesch) hat Soziologie, Philosophie und Politische Wissenschaften studiert. Über Jahre machte er sich als mehrfach ausgezeichneter Krimiautor einen Namen. Auch sein literarisches Debüt „Im Tal“ (2023) wurde von Publikum und Kritik begeistert aufgenommen. Bis heute wohnt er in Erlangen.

Doppellesung mit Jehona Kicaj