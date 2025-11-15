29. LesArt: Lesung mit Herfried Münkler

Wir alle spüren, dass Deutschland eine Macht im Umbruch ist, ein Land, das tiefgrei­fende Veränderungen erfährt.

Was bedeutet der Wandel der Welt für das Selbstver­ständnis Deutschlands, vor welchen Herausforderungen stehen wir, und was müssen die Deutschen jetzt tun, um nicht abgehängt zu werden, sondern aktiv gestalten zu können, innen- wie außenpolitisch?

Herfried Münkler kreist die neuralgischen Punkte der deutschen Politik ein und ent­wirft hellsichtig eine Strategie für das künftige Agieren. Eine tiefschürfende Analyse, die zeigt, wie Deutschlands Rolle neu gedacht werden kann und muss, wenn Europa sich im 21. Jahrhundert im Spiel der großen Mächte behaupten möchte. „Analyse­stark, einleuchtend und bestechend klug.“ Denis Scheck

Herfried Münkler ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität und eine unverzichtbare, prägende Stimme in den Debatten unserer Gegenwart. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke, etwa «Imperien», «Die Deutschen und ihre Mythen», «Der Große Krieg» oder «Die neuen Deutschen», allesamt Bestseller. Zuletzt erschienen «Welt in Aufruhr» und «Macht im Umbruch».

Begrüßung: Christian Mantsch, Leiter der Staatlichen Bibliothek Ansbach