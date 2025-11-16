29. LesArt: Prof. Dr. Gunnar Och und Dr. Christoph Grube

Er ist einer der bedeutendsten Lyriker deutscher Sprache, und kommt schon mit dem Stundenbuch (1909) zu frühem Ruhm.

Seine Leser und erst recht seine Leserinnen verehren ihn wie einen Heiligen, und der Cornet erweist sich als ein Werk, das man getrost als Kultbuch bezeichnen kann. Mit seinem einzigen Roman, Die Aufzeichnungen des Malte Laurist Brigge, wird Rilke zu einem Mitbegründer und Exponenten der literarischen Moderne, von andern ‚Großtaten‘ wie den späten Duineser Elegien und den Sonetten an Orpheus ganz zu schweigen. Unsere Revue wird dieses gewaltige Oeuvre in Schlaglichtern aufscheinen lassen und dabei auch an den begnadeten Briefschreiber erinnern.

Dr. Gunnar Och, bis 2020 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, bestreitet den thematisch-wissenschaftlichen Vortrag.

Die primären Texte liest der Sprecher und Literaturwissenschaftler Dr. Christoph Grube. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU Chemnitz und hat bereits Hör­bücher produziert und eingesprochen.

150 Jahre Rilke – eine Revue Vortrag und Rezitation