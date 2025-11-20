29. LesArt: Begleitende Ausstellung

Der Deutsche Jugendliteraturpreis wird seit 1956 jährlich verliehen. Stifter ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Ziel des Deutschen Jugendliteraturpreises ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu stärken und ihnen Orientierungshilfe bei einem schier unüberschaubaren Buchmarkt zu bieten. Ausgezeich­net werden herausragende Werke der Kinder- und Jugendliteratur.

Plakat-Illustration von Victo Ngai, Preisträgerin 2024

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

