29. LesArt: Begleitende Ausstellung

Ausstellung der nominierten Bücher 2025 im Rahmen von LeseSpaß und LesArt Ansbach

Fr. Seybold's Sortimentsbuchhandlung Karlstraße 10, 91522 Ansbach

Der Deutsche Jugendliteraturpreis wird seit 1956 jährlich verliehen. Stifter ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Ziel des Deutschen Jugendliteraturpreises ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu stärken und ihnen Orientierungshilfe bei einem schier unüberschaubaren Buchmarkt zu bieten. Ausgezeich­net werden herausragende Werke der Kinder- und Jugendliteratur. 

Plakat-Illustration von Victo Ngai, Preisträgerin 2024 

Koordination: WortKunst-Netzwerk für Literatur e.V. Anfragen: info@wortkunst-netzwerk.de In Kooperation mit dem Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.

