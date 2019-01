× Erweitern Live Nacht Heilbronn

Bereits in die 29. Runde geht die Live-Nacht Heilbronn 23. März 2019. Die bisherigen 28 Live-Nächte standen sich in Punkto Stimmung und Top-Acts in nichts nach. Daher besteht kein Zweifel, dass auch dieses Mal eine berauschende Musik- und Partynacht auf Heilbronn zukommt.

Die Bands und Locations werden zeitnah bekannt gegeben.