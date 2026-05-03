29. Oldtimertreffen

Ca. 100 Oldtimer aller Klassen, zwei- und vierrädrig, werden erwartet.

Sie haben Interesse, Ihren Oldtimer auszustellen? Anmeldungen als Aussteller für die Veranstaltung sind unter der E-Mail-Adresse ac.tbb1928@t-online.de oder unter Telefon 09341 5406 sowie 0171 5259666 beim 1.Vorsitzenden Hans-Jürgen Pahl möglich.

Der Automobilclub Tauberbischofsheim e. V. im ADAC möchte alle Freunde und Besitzer von alten Automobilen und Motorrädern zu dieser Veranstaltung einladen (Anmeldung ist nur bei Ausstellern erforderlich).

Bitte geben Sie diese Einladung auch an Freunde und bekannte Oldtimerbesitzer weiter.

Die Aussteller treffen sich zwanglos ab 9 Uhr rund um das Kurmainzische Schloss und erhalten zur Begrüßung ein Glas Sekt.

Im Rahmen des Treffens ist ein Autokorso durch die Stadt geplant.

Der Automobilclub freut sich auf alle Gäste, die sich an Oldtimern erfreuen!

Kostenfrei!