29. Rothenburger Meisterkonzert

Nach vierjähriger Pause findet am 12. November 2022 wieder das traditionelle Meisterkonzert in seiner 29. Auflage in der Rothenburger Reichsstadthalle statt.

Die Konzertreihe wurde vom ehemaligen Musikdirektor Helmut Weigel 1987 ins Leben gerufen. 2022 wird der Londoner Dirigent Howard Shelley die Gäste durch den Abend führen. Howard Shelley ist eine musikalische Doppelbegabung. Der Vater des ehemaligen Chefdirigenten Alexander Shelley ist sowohl Pianist als auch Dirigent von Weltrang. Bei den Nürnberger Symphonikern war er bereits 2015 und 2016 als Pianist zu Gast, im Februar 2019 trat er erstmals in Doppelfunktion als Dirigent und Solist in Nürnberg auf.

Der Abend verspricht also wieder einen musikalischen Hochgenuss, so wie man es von den Meisterkonzerten bisher immer gewohnt war.

Programm:

I. Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73

II. Edward Elgar (1857-1934) Variationen über ein eigenes Thema op. 36 „Enigma-Variationen“