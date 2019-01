Nach großartigem Feedback zu ihrer EP „Kein Geld aber Liebe", ausverkauftem Record Release Konzert, ersten Festivalauftritten, unzähligen Radioeinsätzen und dem Erscheinen in den wichtigsten Spotify Playlists für Popmusik gehen 2ersitz im Februar 2019 auf „Bei aller Liebe" Tour durch zwölf deutsche Städte.

„Bei aller Liebe" – 2ersitz lassen sich weiterhin nicht vorschreibenwie sie zu denken, zu fühlen oder zu klingen haben, sondernknüpfen musikalisch da an, wo sie mit ihrer EP „Kein Geld aber Liebe" aufgehört haben. Loslassen, neue Welten entdecken und sich dabei in „Teufelsküche" wagen. Sich selbst zu konfrontieren, Fragen aufwerfen, über das zu sprechen was unter den Nägeln brennt, um nachher gemeinsam nackt auf dem Tisch zu tanzen ist Ihnen wichtiger als Etikette und was angeblich gut wirkt.

Im Moment zu sein und einfach mal „Nicht viel zu tun" zu haben -ohne Angst etwas zu verpassen oder zu denken Schritt halten zu müssen mit dem Leben von Anderen – ist Ursprung für neue Musik und ausgefallene Texte von 2ersitz. Auf der Tour wird genau das zu hören sein, neue Musik von ihrer im Februar zum Tourstart erscheinenden EP.

„Jetzt sind vergangene Fehler egal, wir feiernFauxpas und Flops. Die Utopien werden wahr,oder habt ihr uns was in die Drinks gedroppt?"- „Teufelsküche", 2ersitz

Mit ihrer Mischung aus Hiphop, Songwriter und Pop freuen sich 2ersitz auf eine ausgelassene Tour. Kopf ausschalten, Herz an. Ganz im Zeichen von Self-Love statt Selbstverteufelung. 2ersitz ist gelebte urbane Musikkultur in der Genregrenzen verschwimmen und dadurch neueKlangwelten entstehen.