2nd Line & Soulful Jazz Ensemble (presented by HMDK Stuttgart)

Dieses Ensemble der HMDK Stuttgart bringt den unverwechselbaren Sound aus New Orleans auf die Bühne: treibende Second-Line-Rhythmen treffen auf energiegeladene Bläser und eine groovende Rhythmusgruppe und verschmelzen zu einem mitreißenden Klangbild. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke von Craig Handy, Snarky Puppy und John Scofield – ergänzt durch eigene Kompositionen der Bandmitglieder. Im Mittelpunkt stehen Energie und tightes Zusammenspiel.

Die Ideen der Musiker:innen finden dabei Platz im Repertoire und verleihen den Stücken einen eigenen und lebendigen Charakter. Jedes Zusammentreffen lebt von größter Spielfreude!

Besetzung: Mario Moser (dr); Andreas Riester (b); Lukas Reymann (p, hammond); Raphaela Okle (guit); Ivan Mykhailov (ts); Lars Krech (trp); Marc Roos (trb & ltg.)