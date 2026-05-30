Süd-West Sommer Exklusiv.

Vom Soundtrack der Jahrtausendwende zum musikalischen Wechselspiel des Albums „Nacht und Tag“. Über zwei Jahrzehnte hinweg haben 2raumwohnung die deutsche Popmusik mit jener raren Kombination bereichert, die sonst im Chanson oder auch beim Bossa Nova zu finden ist: Leichtigkeit und Melancholie.

Eine Fusion, die gleichermaßen zu Studio-Experimenten und Top-Ten-Hits geführt hat. Inga Humpe und Tommi Eckart können - auf ihre Art - beide Ebenen bespielen. Mehr als eine Millionen Tonträger, die 2RAUMWOHNUNG seit 2001 verkauft haben, sprechen für sich. Ein respektabler zählbarer Erfolg, der zudem von drei Goldenen Schallplatten, diversen Awards und Auszeichnungen begleitet wurde. Diese solide Basis erlaubte ihnen jene künstlerische Freiheit, mit der ihre sieben Top-Ten- Studioalben entstanden sind. Ergebnisse ihrer Eigenständigkeit.