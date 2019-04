2U4U: Bluestaeb

Bluestaeb ist eine der Schlüsselfiguren einer neuen Generation aufstrebender HipHop-Beatmaker, die sich vom ‘Genredenken’ emanzipiert haben und stattdessen Old-School-Ästhetik mit einer neuen und organischen Musik verbinden.Sein von Kritikern hochgelobtes zweites Album "Rodalquilar", das auf Jakarta Records veröffentlicht wurde, legte 2015 eine Blaupause für diesen Ansatz vor, indem es warme Samples, futuristische Synth-Melodien und tighte Drum-Programmierung kombinierte.Beeinflusst von Madlibs "Shades Of Blue" und ausgebildet in afrikanischen Trommeltechniken wie Djembé und Daruka hat er seit seiner Jugend an eigenen Beats geschraubt und nach und nach seine Klangidentität durch das Experimentieren mit HipHop und Jazz gefunden.Heute lebt und arbeitet Bluestaeb in Paris und Berlin und veröffentlichte 2018 sein drittes Soloalbum "Everything Is Always a Process", ein geschmeidiges Neo Soul-Projekt mit Künstlern wie Noah Slee, Harleighblu und Melodiesinfonie.Support: BlackBearBasement