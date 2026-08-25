2x2 Quartettfest: Isabelle Bodenseh

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Foto: Carola Schmitt
Seit zehn Jahren entwickelt die deutsch-französische Jazzquerflötistin Isabelle Bodenseh mit ihrem Quartett einen außergewöhnlichen Sound: C- und Bassquerflöte treffen auf Hammond-Orgel, Gitarre und Schlagzeug. Mit dem aktuellen Album »Dignity« verbindet die Band Modern Jazz, Funk und Latin mit klassischen Einflüssen, freier Improvisation und dem groovenden Hammond-Sound der 60er- und 70er-Jahre.
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KunstWERK ARTgerecht e.V. Friedrich-Ebert-Straße 2, 69412 Eberbach
Konzerte & Live-Musik