3-2-1 Liftoff!

Eddie lebt auf einem Schrottplatz. Unser Hamster-Wissenschaftler versucht sich in die dort ansässige Rattengemeinschaft zu integrieren, aber niemand nimmt ihn ernst. Eines Tages hört Eddie einen Krach, der aus seinem chaotischen Garten kommt.

Wird Eddie es schaffen, den Roboter, der aus dem Himmel fiel zu reparieren und zurück zum Raumschiff zu bringen, bevor es mit allen Roboterfreunden abfliegt? Das ist erst der Anfang von Eddies großem Abenteuer. Sei bei Eddies Versuch dabei, den Roboter und damit die Marsmission zu retten. Sei dabei wie Eddie die Tapferkeit und den Verstand aufbringt, um in das Weltall zu fliegen und wieder zurück zur Erde.