3. Aalener Bockbierstacheln

Erlebt den besonderen Moment, wenn glühendes Eisen auf kühles Bockbier trifft – und sich das Bier in ein aromatisches Geschmackserlebnis mit feiner Karamellnote verwandelt.

So verbinden sich Tradition, Handwerk und Geselligkeit auf einzigartige Weise.

Kommt vorbei, genießt den besonderen Geschmack und feiert mit uns die Aalener Bierkultur!

Von 11 bis 18 Uhr könnt ihr auf dem Spritzenhausplatz diese jahrhundertealte Brautradition hautnah erleben.

Um 11 Uhr starten wir mit dem Fassanstich, bevor es dann von 13 bis ca. 18 Uhr heißt: Bierstacheln live!