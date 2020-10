3. Abokonzert – Tchalik Quartett – Fontenay-aux-Roses

Ludwig van Beethoven | Streichquartett A-Dur op. 18 Nr. 5

Reynaldo Hahn | Streichquartett Nr. 2 F-Dur

Camille Saint-Saëns | Streichquartett Nr. 2 G-Dur op. 153

in Zusammenarbeit mit dem SWR

Die vier Geschwister kommen aus unserer Partnerstadt Fontenay-aux-Roses und sind auf dem besten Weg, eine große Karriere zu machen. Schon beim Bodenseefestival im Mai 2019 hat der SWR ihr Konzert übertragen, beim Heidelberger Frühling haben wir sie überzeugend erlebt. Was lag also näher, als sie einzuladen, hier in Wiesloch mit einem Konzert einen kulturellen Beitrag zur Festigung unserer Städtepartnerschaft zu leisten.

Und auch dieses Konzert hat der SWR aus unserer Jubiläumssaison für eine weitere Aufnahme ausgewählt. Sicher auch deshalb, weil die jungen Musiker neugierig sind und selten aufgeführte Werke von Reynaldo Hahn und Camille Saint-Saëns im Gepäck haben.

An den Konzerttagen im September, Oktober und November wird es jeweils zwei Veranstaltungen geben

eine “Frühvorstellung” um 16.30 Uhr und eine “Spätvorstellung” um 20.00 Uhr.

Die Konzerte finden ohne Pause mit einer Dauer von ca. 60 min statt. Der Eintritt beträgt einheitlich € 20.