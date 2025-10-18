Der 3. Ammerbucher Regionalmarkt mit Infoständen von Ammerbuch Aktiv wird in diesem Jahr am Samstag, den 18. Oktober 2025, von 12 – 17 Uhr in der Entringer Dorfmitte stattfinden.
Info
Dorfmitte Entringen Kirchstraße 1, 72119 Ammerbuch
Märkte
bis
Dorfmitte Entringen Kirchstraße 1, 72119 Ammerbuch
Der 3. Ammerbucher Regionalmarkt mit Infoständen von Ammerbuch Aktiv wird in diesem Jahr am Samstag, den 18. Oktober 2025, von 12 – 17 Uhr in der Entringer Dorfmitte stattfinden.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH