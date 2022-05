3. Beachvolleyballturnier

Am 4. Juni veranstalten wir unser diesjähriges Beachvolleyballturnier im Freibad. Um es wieder attraktiver zu machen, werden wir folgende Teams starten lassen:

- Jugendteams von 14 bis 21 Jahre und

- Erwachsenenteams ab 18 Jahre

Wenn das Wetter als fünfter Akteur auf dem Feld mitspielt, dann fliegt am Samstag, 4. Juni, um 9 Uhr der erste Ball über’s Netz. Und Ihr könnt dabei sein. Macht mit, stellt ein Team zusammen, sucht Euch einen prägnanten Namen aus und meldet Euch bis spätestens 19. Mai an. Nachfolgend die Bedingungen:

Modus: 4 Teilnehmer mit mindestens einer Person des anderen Geschlechts müssen auf dem Platz stehen, maximal 8 Leute pro Mannschaft sind möglich. Aktive Turniermannschaften sind nicht startberechtigt.

Anmeldung: per Mail an ira.herkommer@waldstetten.de mit Mannschaftsname, Ansprechpartner mit Kontaktdaten, Name und Alter der Spieler (das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 14 Jahre). Anmeldeschluss ist am 19. Mai. Das Turnier ist auf insgesamt 10 Mannschaften begrenzt, Waldstetter Teams werden bevorzugt. Bei mehr als 10 Anmeldungen werden die Mannschaften ausgelost.