3. Bergmäher-WM in Steinkirchen

Nach dem großen Erfolg 2017 mit weit über 1500 Zuschauern und dem ausführlichen Bericht in der SWR-Landesschau bei der zweiten Weltmeisterschaft, wird die kleine Ortschaft im Kochertal dieses Jahr wieder Zentrum der Bergmäher-Szene.

Um den Bekanntheitsgrad der Weltmeisterschaft weiter zu steigern, sowie den Laien einen Eindruck über die kuriose hohenlohische Weltmeisterschaft zu vermitteln, wurde im Internet unter dem Stichwort „Bergmäher WM“ ein Film platziert, der mittlerweile über eine halbe Million Mal geklickt wurde. Laut Jury-Chef Heinz Göltenboth hat sich dies bereits auf die Anmeldezahlen ausgewirkt. Noch nie hatten wir im Juni schon alle Starterplätze vergeben. Der Konkurrenzdruck steigt, denn es gibt nur noch Ersatzplätze, falls ein Fahrer kurzfristig absagt, so Göltenboth. Es geht nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um die Qualität des Mähschnitts sowie das Alter des Mähers, welches ebenfalls bewertet wird. Wolfgang Unrath, Vorsitzender des Bürgervereins, betont, dass trotz aller sportlichen Konkurrenz aber der Spaß im Vordergrund steht.

Von den rund 250 Einwohnern in Steinkirchen werden die meisten wieder tatkräftig anpacken, ist Theresa Keim vom Bürgerverein überzeugt. Ohne den Zusammenhalt und die große Unterstützung der Bevölkerung ist eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht mehr zu bewältigen, zumal neben der Bergmäher-WM auch wieder ein Schleppertreffen stattfinden wird. Dass alle Helfenden komplett ehrenamtlich arbeiten und die Einnahmen vollständig der Dorfgemeinschaft zu Gute kommen, ist für den Bürgerverein als Ausrichter selbstverständlich. So konnten in der Vergangenheit unter anderem Geräte für den Spielplatz angeschafft und der Beachvolleyballplatz erneuert werden. Da wir an beiden Tagen keinen Eintritt verlangen, hoffen wir auf zahlreiche hungrige und durstige Besucher, betont Keim abschließend.

Kulinarisch legt Küchenchef Jürgen Schroff Wert auf Vielfalt. So dürfen sich die Gäste nicht nur auf Linsen und Spätzle, sondern auch auf Maultaschen freuen. Am Sonntag gibt es zudem erstmals gegrillten Schweinhals und anschließend Kaffee und Kuchen.

Die Markungsrundfahrt der Traktoren startet am Samstag um 15:00 Uhr durch das idyllische Kochertal rund um Steinkirchen. „Dass wir Etienne Gentil für einen Vortrag gewinnen konnten, freut mich ganz besonders“, so Heinz Göltenboth. Der Redakteur der Fachzeitschrift „Der Schlepperfreund“ informiert die Gäste in einem historischen Rückblick über die noch bestehenden und wieder verschwundenen Traktorenmarken in Süddeutschland. Als Landmaschinenverkäufer war Gentil viele Jahre unterwegs und begeistert nicht nur mit technischen Details, sondern auch mit vielen unterhaltsamen Anekdoten rund um die historischen Dieselrösser.

Nach dem Vortrag wird es schweißtreibend. Beim Tauziehen können sich Jung und Alt austoben und zeigen, wer die höhere Standfestigkeit besitzt. Bei der anschließenden Abkühlung im Strohballenpool kann der Abend mit Cocktails und Musik von DJ Flowerpower im romantisch gelegenen Kochertal ausklingen.