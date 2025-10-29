3. Bietigheim-Bissinger Lachnacht

Ein fantastischer Mix aus Kabarett und Comedy mit Frederic Hormuth, Lutz von Rosenberg Lipinsky, Kerim Pamuk, Alice Köfer und Bumillo.

Am 22. Januar 2026 wird wieder gelacht in Bietigheim­-Bissingen! Auch in diesem Jahr übernimmt der außergewöhnliche Kabarettist Frederic Hormuth die Moderation. Im Gepäck hat er wieder eine Ladung der lustigsten Comedians und Kabarettisten der Republik:

Lutz von Rosenberg Lipinsky ist „Deutschlands lustigster Seelsorger“. Seit Jahren sorgt er sich auf unterhaltsame und intelligente Weise um die deutsche Seele. Und diese wühlt sich zurzeit auf wie selten, denn die Demokratie ist in Gefahr. Sagen die einen. Wir leben in keiner Demokratie. Sagen die anderen. Wollen und können wir überhaupt Demokratie? Vielleicht sollten wir mal wieder was Anderes ausprobieren: Monarchie, Plento­kratie, Theokratie, Autokratie oder Anarchie. Sind wir dann eines Tages zufrieden?

Kerim Pamuk findet: Vor lauter Feedback-Meetings und Selbstoptimierung-Events kommt kaum jemand noch zum Arbeiten, das aber mit vielen Überstunden. Deshalb optimiert er das Feedback über Gott, die Welt und alle Katastrophen dazwischen. Eingeklemmt zwischen Weltuntergangspropheten und „Alles super, weiter so!“-Deppen spricht er über die Krimi-Sucht der Abend- und die Grill-Sucht der Morgenländer. Was macht das Leben mit uns und was wir mit dem Leben?

Alice Köfer wird sich charmant berlinernd und sensationell gelaunt um Kopf und Kragen quasseln. Mal versehentlich philosophisch, mal lustig sinnentleert, widmet sich Alice den wichtigen Fragen des Lebens: Warum gibt’s in meiner Straße fünf Burgerrestaurants? Ab wann ist Fallobst tot? Lohnt sich heute noch eine schöne Unterschrift? Und warum merke ich mir immer nur die falschen Sachen? Natürlich werden auch Songs erklingen in einer wilden Mischung aus destruktiver Liebeslyrik und Station-Pop im Garagenformat.

Bumillo ist Kabarettist und Hausmann, aber nur für eines der beiden kann man ihn buchen. Das andere übt er nur sehr exklusiv vor kleinem oder keinem Publikum aus. Aber ganz gleich ob Mikro­fon oder Mikrofaser: Er geht immer Vollgas nach vorne und zieht die Köpfe aus den Schlingen des Alltags. Stand-up-Comedy und Rap hat der 40jährige Familienvater im Gepäck.