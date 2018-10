3. Buchhöfsche Abendmusik

Die Buchhöfsche Abendmusik geht in die dritte Runde. Nach den erfolgreichen ersten beiden Konzerten, werden in diesem Jahr drei Bläserensembles aus den Reihen des großen Blasorchesters des Musikvereins Oedheim zu Gast sein. Der benachbarte Musikverein feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Ein Hornquartett, Saxophonensemble und ein Blechbläserquintett präsentieren Werke u.a. von Giovanni Gabrielli, W.A. Mozart und Henry Mancini. Wir freuen uns, lokale Künstlerensembles in der einzigartigen Atmosphäre in der beschaulichen Kapelle im Buchhof begrüßen zu dürfen. Eine vielversprechende und kurzweilige Stunde erwartet Sie. Beginn ist am Samstag, 17. November um 19.00 Uhr.