Das gab es in der über 170-jährigen Geschichte des Liederkranzes Heilbronn noch nie – ein gemeinsames Konzert von drei eigenen Chören.

Das Chorteam 2000, der Hochschulchor und der Kinderchor laden am 27. Juni um 19 Uhr unter dem Motto „3 Chöre – 1 Konzert“ zu einem Abend voller Chorgesang in den Abraham-Gumbel-Saal in Heilbronn. Hier wird die ganze Klaviatur der Emotionen in der großen Bandbreite des Chorgesangs von heiterer Klassik über kraftvolles Musical bis zu mitreißendem Gospel und Pop bespielt. Eintrittskarten für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es bei der Buchhandlung Stritter in Heilbronn, Knoblochs Hoflädle in Frankenbach und online unter https://liederkranz.tickettune.com/liederkranz/detail/index/sArticle/22.