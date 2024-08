"3. City Dinner Tour" in Tauberbischofsheim

Ziel der Tour ist es, das vielfältige Angebot in der Tauberbischofsheimer Innenstadt aufzuzeigen, den persönlichen Kontakt zu den Unternehmern herzustellen und den Teilnehmern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen.

Die IHK Heilbronn-Franken veranstaltet gemeinsam mit der Kreisstadt Tauberbischofsheim und dem Wirtschaftsforum Pro Tauberbischofsheim die dritte „City Dinner Tour“. Ziel der Tour ist es, das vielfältige Angebot in der Tauberbischofsheimer Innenstadt aufzuzeigen, den persönlichen Kontakt zu den Unternehmern herzustellen und den Teilnehmern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Die Teilnehmer können entdecken, was und wen es in Tauberbischofsheim gibt. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr mit einem Empfang.

Im Anschluss daran geht es in kleinen Gruppen durch die teilnehmenden Geschäfte in der Innenstadt. Gegen 20 Uhr findet ein gemeinsamer Abschluss statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch sind dieTickets limitiert. Eine Anmeldung ist unter www.heilbronn.ihk.de (Dokumentennr. 17022) erforderlich. Teilnehmende Geschäfte sind in diesem Jahr Cecil Moden, der Welt-laden, Juwelier Ninive sowie ein weiterer Laden. Der Abschluss findet in der TauBar statt.