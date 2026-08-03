3. Dinkelsbühler Suitwalk - mit den Ulmer Furs

Was sind Furries?

Furries sind Menschen, die sich sehr für anthropomorphe Tiere oder Kreaturen interessieren. Das bedeutet, dass wir uns für Wesen begeistern, die Merkmale von Tieren, mit menschlichen Eigenschaften und Charakterzügen kombinieren.

Diese Begeisterung mainifestiert sich in unterschiedlichen Ausdrucksformen, darunter Kunst, Geschichten, Kostüme (sogenannte Fursuits) und vieles mehr.

Welche Route wird gelaufen?

Schranne über das alte Spital den Stadtpark Bleiche durch den Park zum "Labyrinth" zum Haus der Geschichte zum Markplatz / Münster St. Georg

Fotos mit den Furs sind erwünscht.