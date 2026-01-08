3. Eberbacher Bardentreffen

bis

Bistro "Zur Insel" Neuer Markt 13, 69412 Eberbach

Zum dritten Mal treffen sich die Eberbacher Barden am 1. August im Bistro "Zur Insel", um selbst komponierte Lieder zu präsentieren. 

 Die Stammbesetzung besteht aus dem bekannten Eberbacher Duo Sanni&Paul, das wieder mit Mundort und Tiefsinn überraschen will. Auch Roland Beigel wird wieder Stücke aus seinem vielschichtigen Repertoire zwischen Gospel, Chanson und Folk vorstellen. Ulli Heimlich präsentiert im Duett mit dem Münchener Gitarristen Balladen aus der eigenen Feder. Und die ehemalige Eberbacher Musikerin "Sunny Day" reist extra aus Elmshorn an, um mit ihrer gefühlvollen Stimme und zarten Gitarrenklängen das musikalische Programm abzurunden.

Info

Bistro "Zur Insel" Neuer Markt 13, 69412 Eberbach
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - 3. Eberbacher Bardentreffen - 2026-08-01 19:00:00 Google Yahoo Kalender - 3. Eberbacher Bardentreffen - 2026-08-01 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - 3. Eberbacher Bardentreffen - 2026-08-01 19:00:00 Outlook iCalendar - 3. Eberbacher Bardentreffen - 2026-08-01 19:00:00 ical

Tags