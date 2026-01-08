3. Eberbacher Bardentreffen

Zum dritten Mal treffen sich die Eberbacher Barden am 1. August im Bistro "Zur Insel", um selbst komponierte Lieder zu präsentieren.

Die Stammbesetzung besteht aus dem bekannten Eberbacher Duo Sanni&Paul, das wieder mit Mundort und Tiefsinn überraschen will. Auch Roland Beigel wird wieder Stücke aus seinem vielschichtigen Repertoire zwischen Gospel, Chanson und Folk vorstellen. Ulli Heimlich präsentiert im Duett mit dem Münchener Gitarristen Balladen aus der eigenen Feder. Und die ehemalige Eberbacher Musikerin "Sunny Day" reist extra aus Elmshorn an, um mit ihrer gefühlvollen Stimme und zarten Gitarrenklängen das musikalische Programm abzurunden.