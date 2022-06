3. Ellwangen ist bunt

Ein besonderer Duft weht am Samstag von 14 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr durch die Stadt. Verschiedene in Ellwangen lebende Nationalitäten stellen sich vor und verwöhnen mit kulinarischen Köstlichkeiten aus unterschiedlichen Ländern. Im Zentrum unserer Stadt wird es neben dem Eine- Welt Fest an den beiden Tagen Musik, Tanz, Gesang, Kunstausstellungen, Informations- und Aktionsständen sowie Spielaktionen für Kinder entlang der Spital- und Marienstraße geben. Das genaue Programm entnehmen Sie bitte zur gegebenen Zeit der Homepage www.ellwangen.de und den Printmedien.

Veranstalter: Stadt Ellwangen