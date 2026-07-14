3. Ellwanger Sommerklang

Der Ellwanger Sommerklang ist ein Fest der Musik. Das Besondere dabei: Anders als bei herkömmlichen Kneipenfestivals ziehen die Bands von Lokal zu Lokal.

So kommt das Publikum in den Genuss jede Musikgruppe zu erleben und dabei den Abend in ihrem ausgewählten Wunschlokal zu verbringen.

Die Bands spielen dann immer zur vollen Stunde, beginnend ab 19:00 Uhr und ziehen nach einer halben Stunde Spielzeit weiter. Dieses Jahr werden 5 verschiedene Musikgruppen mit Stilrichtungen für jeden Geschmack als Open Air vor den Lokalen in der Innenstadt spielen.

Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung.