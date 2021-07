Alpen Film Festival

Das Programm des Alpen Film Festivals ist in seiner Form einzigartig und neu: es geht nicht um sportliche Höchstleistung, sondern um Zusammenhalt. Es geht darum, Bilder zu zeigen, wie man in Zukunft leben will und die Kultur des Alpinismus als Leitfaden dafür nutzt.

Fünf Dokumentar-Filme bringt das Festival seinen Zuschauern, präsentiert von Persönlichkeiten aus Film und Alpinszene. Ein Programm, das auf unterhaltsame Weise von den Alpen, den Bergen der Welt und von dem erzählt, was man dort tun und lassen kann. Zusammengestellt von Filmemacher und Autor Tom Dauer zeigen wir ein Programm, das die Vielfalt unserer Alpenbilder und die Werte des Alpinismus widerspiegelt – auch wenn nicht alle Filme in den Alpen spielen.

Programm:

„Lifelines: The Story of two friends” - „Die Geschichte einer Freundschaft zwischen großen Egos und steilen Wänden.“

von: Frank Kretschmann, Erlangen

“Building Bridges “ & Making Of Building Bridges - „Das Making Of eines Films zu zeigen, ist ein Novum in der Abenteuer-Film-Szene.“

von: One Inch Dreams, Rosenheim

“Ski Vacation” - „Es wird Zeit, die Ski-Szene aufs Korn zu nehmen!“

von: Whiteroom Productions, Innsbruck

„In Between“ - „Acht Minuten Ruhe und Kraft.“

von: Rolf Steinmann, Fischbachau

„Herrmann Huber“ - „Hermann Huber ist eine lebende Legende.“

von: Tom Dauer