„Lindemann — Live in Moscow“ ist der Konzertfilm zu dem bereits jetzt historischen Abend von Moskau. Es war vermutlich eines der allerletzten Konzerte der alten Zeitrechnung, die große Party vor dem weltweiten Shutdown: Am 15. März 2020 spielten Rammstein-Sänger Till Lindemann und der schwedische Multiinstrumentalist und Produzent Peter Tägtgren mit ihrem gemeinsamen Projekt Lindemann zwei triumphale Konzerte in der Moskauer VTB Arena. Lindemann spielen Songs wie ‘Fish On’, ‘Knebel’, ‘Frau & Mann’, ‘Steh auf’, ‘Platz Eins’, ‘Praise Abort’ und ‘Gummi’, um nur einige zu nennen.

Till Lindemann und Peter Tägtgren hatten sich im November 2020 dazu entschieden, Lindemann nicht mehr gemeinsam fortzuführen, um sich anderen Projekten zu widmen. LIVE IN MOSCOW ist somit auch in dieser Hinsicht ein musikalisches Denkmal für die besondere Kombination zweier Ausnahmemusiker.