Live-Musik-Nacht-Heilbronn

Mit dabei sind die in und um Heilbronn bekannten Bands X-Friends & Perfect Heat und der junge talentierte Singer-Song-Writer Julian Pförtner aus Bad Wimpfen!

Tolle Acts mit echter "handgemachter" Musik bringen jede Menge tolle Songs auf die Bühne!

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Perfect Heat https://www.perfect-heat.de/

The HEAT is on! Bei dieser Live-Band ist der Name Programm. Von AC/DC über David Bowie und von Kool and the Gang bis Sunrise Avenue werden die besten Coversongs und aktuelle Hits zu Gehör gebracht – aber immer mit dem Ziel für das Publikum die „perfekte Temperatur“ zum Partymachen zu erzeugen.

X-Friends mit dem Newcomer in der Band: Michael Breitschopf https://www.gonzosfriends.de/

X-Friends stehen für handwerklich und künstlerisch hochwertige Covermusik, der in jedem

Takt anzumerken ist, dass Komponisten und Songwriter am Werk sind, die zwar „nachspielen“,

aber ihr komplettes künstlerisches Potential einbringen, unterhaltsam, mit Tiefgang, nie banal.

Julian Pförtner https://www.julianpfoertner.com/,

ein ganz normaler & sympathischer Kerl, der immer und überall Musik macht. Seit vielen Jahren steht er jeden Sommer im Open-Air-Kino-Heilbronn auf der Bühne. Mittelerweile hat er vier Songs veröffentlicht. Ein junger Musiker, dem seine Begeisterung für die Musik einen einfach mitreist!