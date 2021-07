Amy Lungu & Friends – Pop meets Classic

„Pop meets Classic“ mit Amy & Friends. Amy Lungu, die klassisch ausgebildete Konzertgeigerin, wird begleitet von einer Band herausragender Musiker: die großartige Ruth Sabadino am Saxophon, dem fingerfertigen Marcus Trübendörferam Klavier und das groovige Rhythmus-Duo mit Christoph Sabadino an den Drums und Basti Schiller am Kontrabass. Einflüsse aus Jazz, Musical, Filmmusik und Pop verschmelzen zu einem unverwechselbaren Sound. Die fünf Musiker spielen u.a. Frank Sinatras Songs „New York, New York“ und „My Way“, Lionel Richies „Hello“, Christina Aguileras „Hurt“ oder Joe Cockers „Unchain my Heart“.