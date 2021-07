CineLive - Die Sommerkino Show

Wir saugen Euch ein in die Spähre ausgesuchter, globalbester Kurzfilme – laden Euch ein in die Welt der intelligent gesprochenen Live-Literatur und des Poetry Slam – machen ein Fenster auf in den Abenteuerrucksack des Reisejournalismus – und das alles musikalisch eingerahmt durch unsere Cinelive-unplugged-Showband. Wir sind live, wir sind überraschend und in diesem Sommer in Heilbronn!

Kurzfilme

KLAUS ESCHMANN // Moderator und Initiator // präsentiert die Kurzfilme // www.keschmann.de

„Ein Ort sich entführen zu lassen, neue Geschichten zu entdecken und weit über die Leinwand hinaus

zu verreisen,“ Gezeigt werden ca. sechs Kurzfilme, mit dabei sind die prämierten Short Cuts „The Beauty“ (D 2019) und „Nashorn im Galopp“ (D 2012/2013). Weitere Filmschätze kommen