Greenpeace präsentiert: Die Welt im Wandel

Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums von Greenpeace International zeigt der langjährige Greenpeace Naturfotograf und Umweltaktivist Markus Mauthe seine neue Live-Multivisionsshow „Die Welt im Wandel“. Aus seiner Perspektive beschreibt der Profi-Fotograf die immer rasanter fortschreitenden Veränderungen auf unserer Erde, die er mit seiner Kamera 30 Jahre lang beobachten konnte. Seine Erlebnisse und Erfahrungen der letzten Jahrzehnte vereinigt Markus Mauthe zu einer einzigartigen multimedialen Live-Show, die einen spannenden Ausschnitt der Vielfalt unseres Planeten zeigt und die globalen Zusammenhänge der Ökosysteme verdeutlicht. Die Zuschauer:innen erwartet eine Zeitreise um die Welt, voller atemberaubender Fotos, faszinierender Filmsequenzen, erzählten Erlebnissen und einfühlender Musik. So zeigt die multimediale Live-Fotoshow die wunderbaren Kreisläufe des Lebens im Amazonas. Auch der Artenreichtum unserer Ozeane wird mit Bildern über und unter Wasser eindrucksvoll vorgestellt. Auf seinen Reisen in die Polregionen beobachtet Markus Mauthe Eisbären und Pinguine. Er besucht indigene Gemeinschaften in der kalten Tundra Russlands und den heißen Savannen des Südsudans. Atemberaubende Bilder aus den hohen Bergwelten des Himalayas und endlos erscheinende Graslandschaften der Mongolei und Tansanias laden das Publikum zum Schweifen und Staunen ein. Seine Bilder, sein fundiertes Wissen und seine Kenntnisse über ökologische Zusammenhänge ermöglichen es den Zuschauer:innen, neuen Perspektiven einzunehmen. Filmsequenzen, abenteuerliche Erfahrungen und stimmungsvolle Musikpassagen lassen magische Momente entstehen. Gleichzeitig benennt er die globalen ökologischen und gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit. Für Mauthe als Zeuge des globalen Wandels ist die neue Show ein Appell an uns Menschen im globalen Norden, ein „Weiter so“ nicht zuzulassen. Neben seinen authentischen Geschichten gibt der Umweltaktivist auch Anregungen für Handlungsoptionen und Lösungsvorschläge. Als reisender Fotograf rund um den Globus wurde der Naturfotograf vom neugierigen, jungen Fotokünstler zum engagierten Umweltaktivisten. Nach seinem ersten Einsatz auf dem Greenpeace-Schiff „Arctic Sunrise“ ist Markus Mauthe ein Weggefährte der Umweltschutzorganisation Greenpeace. In dieser Show erfahren die Zuschauer:innen auch von den Erfolgen, die Greenpeace seit der Gründung überall auf der Welt gelungen sind. Alles in allem erwartet die Betrachter:innen eine packende Live-Reportage, die dazu ermutigt, sich mit voller Kraft für den Erhalt unseres Planeten einzusetzen. Untermalt ist die Reportage mit Musik seines langjährigen Komponisten Kai Arend.