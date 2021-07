Die „Wildbakers“ sind ein aus dem Fernsehen bekanntes Event-Backteam. Am 14. August lassen es die beiden Bäckermeister im Open-Air-Kino-Heilbronn so richtig krachen. Rund um die Brezel - das Kultgebäck schlechthin - wird live geknetet, gebacken, philosophiert, gefachsimpelt und viel gelacht. Mit dabei sind auch branchenbekannte Bäckermeister und Freunde der Wildbakers. Eine spektakuläre Wette bringt die beiden Backstars so richtig ins Schwitzen und zwischendrin wird auch das Publikum herausgefordert. „Wildbakers - total verbrezelt“ ist ein einmaliges Live-Showprogramm für alle, die gerne lachen ein wenig über die Kunst des Backens erlernen oder einfach einen netten Abend erleben möchten.