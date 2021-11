3-Generationen-Vorstellung im Traumpalast-IMAX Leonberg

Wie sagt man so schön? „Das liegt in der Familie…!“ im Fall von Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (McKenna Grace) scheint es die Geisterjagd zu sein.

Nachdem sie ihr Haus hat räumen müssen, zieht die alleinerziehende Mutter Callie (Carrie Coon) mit ihren Teenager-Kindern Trevor und Phoebe auf das baufällige Anwesen ihres verstorbenen Vaters in Summerville, Oklahoma. Bald entdeckt Trevor merkwürdige Utensilien: Waffen und Gerätschaften, die laut seinem Lehrer Grooberson (Paul Rudd) darauf hindeuten, dass sein Opa einst Mitglied der legendären „Ghostbusters“ war. Er war damals aus unerfindlichen Gründen von New York aufs Land gezogen. Aus gutem Grund, wie sich bald herausstellen wird. Geister hat man zwar lange nicht gesehen, aber sie waren nie wirklich verschwunden… und ausgerechnet das verschlafene Städtchen Summerville spielt dabei eine entscheidende Rolle…

Die Fantasy-Komödie ist die Fortsetzung der Vorgängerfilme „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ (1984) und „Ghostbusters II“ (1989) und führt nun die dritte Generation von Geisterjägern ein. Vom Großvater bis zum Enkelkind – alle scheinen für die Jagd auf Geister wie gemacht zu sein!

Auch hinter der Kamera spielen Familienbande eine große Rolle. So führte hier Jason Reitmann Regie, der damit die Nachfolge seines Vaters Ivan Reitmann, dem Schöpfer des Originals von 1984, antritt.

Die Parallelen zur Familie Lochmann, den Betreibern der Traumpalast-Kinos und des neuen IMAX-Centers in Leonberg, könnten nicht größer sein. Heinz und Marius Lochmann fangen zwar keine Geister, sie sind aber immer auf der Jagd nach neuen Kinos und technischen Innovationen. Heinz Lochmann, Gründer und Geschäftsführer der Lochmann Filmtheaterbetriebe, stieg bereits nach seiner Bäckerlehre in das Kinobusiness ein und erschuf die erfolgreiche Kinokette der Traumpalast-Kinos. Die Filmleidenschaft gab er an seinen Sohn Marius weiter, der heute Junior-Geschäftsführer des Familienunternehmens ist und das brandneue IMAX-Kino in Leonberg führt. Leidenschaft ist also vererbbar!

Die Lochmann Filmtheaterbetriebe und der Filmverleih Sony möchten aus diesem Anlass allen Familien eine Freude machen: Am Sonntag, den 21. November, wird es um 14:15 Uhr eine 3-Generationen-Vorstellung des Films „Ghostbusters: Legacy“ im IMAX-Kino Leonberg geben. Alle Familien erhalten beim Besuch dieser Vorstellung ein exklusives Ghostbusters-Fanpaket!

Das Traumpalast-IMAX-Team freut sich auf zahlreiche Gäste – von Jung bis Alt! Tickets gibt es auf www.imax-leonberg.de.

