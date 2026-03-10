6. Gundelsheimer OKTOBEERFEST am Samstag 03. Oktober 2026 in der Deutschmeisterhalle in Gundelsheim.

Einlass ab 18:30 Uhr Auf die Bänke, fertig und los geht's... ...ab 19:00 Uhr erwartet euch ZAMME G'WERFEL - ein Kapellenmix der örtlichen Musikvereine Gundelsheims ...um 20:00 Uhr ist der offizielle Fassanstich ... anschließend geben "DIE DAHENFELDER" Vollgas ... Flüssiges gibt's an der Theke ...und Zünftiges aus der Küche Eintritt* 18€ im Vorverkauf und an der Abendkasse 20€ *beinhaltet 1 Maß Bier oder Getränk von der Karte(ausgenommen sind Flaschengetränke) Über die Geschäftsstelle können für Grupppen auch Tische reserviert werden. Der Gundelsheimer Carneval-Verein 1962 e.V. freut sich auf ein tolles Oktobeerfest mit euch. Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch.