3. Heilbronner Konzert "Doppel"

In Japan bereits gefeiert wie ein Popstar, hierzulande noch ein Geheimtipp: Kyohei Sorita, Gewinner der Silbermedaille beim Chopin Wettbewerb 2021 in Warschau, spielt auch beim WKO Chopin.

Das 1. Klavierkonzert – in einer vom Komponisten selbst geschätzten kammermusikalischen Streicherfassung. Dass Sorita auch über ein ausgeprägtes Dirigiertalent verfügt, stellt er bei Beethovens 2. Sinfonie unter Beweis – auch diese in einer Kammer-Version für Flöte, zwei Hörner und Streicher. Von Beethoven-Schüler Ferdinand Ries erstellt, entfaltet diese Fassung ihren ganz speziellen klanglichen Reiz – was die ursprünglich wohl vorrangig hausmusikalischen Zwecken dienende Bearbeitung allemal für eine konzertante Wiederbelebung prädestiniert.