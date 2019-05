Hohenloher Mundartgipfel

× Erweitern Mundartgipfel Annaweech

Mit Ernst und Ernst, Johkurt & Paulaner mit Bearnd, Werner Pikulski, IwwerZwerch, Kurt Klawitter und Annaweech. An diesem Abend gibt sich die Hohenloher Szene ein Stelldichein: Musik und Comedy - alles in Hohenloher Mundart!

Die meisten Gruppen und Künstler sind seit Jahren dabei. Werner Pikulski tritt Solo auf. Sein Markenzeichen sind seine witzigen Zeichnungen, mit denen er seine Lieder und Gedichte unterlegt. Kurt Klawitter, ja der mit der "schääne, grääne Seischdoolkabbe", hat sich als Liedermacher einen guten Ruf erspielt, egal ob mit oder ohne Mostpiloten.IwwerZwerch sind die Lokalheroen aus Niederstetten, einer iwwer, der andere zwerch, also einer groß, einer klein, zusammen aber iwwerzwerch, also schön überdreht und voller Schalk. Mit ersten eigenen Beiträgen zum hohenloher Liederfundus wie dem Lied von der „brääderen braden Nudl“. Legendenstatus haftet bereits seit Jahren „Johkurt und Paulaner“ an, die inzwischen mit Bearnd unterwegs sind. Sie selbst sehen sich als bekennende Tagesformpassivisten mit wohldosiertem Abstand zur Perfektion und unmittelbarer Nähe zum Hohenlohe Sapiens. Und als solche sind sie derb, lebendig, bauernschlau und unüberhörbar. Auch nach Jahren haftet ihnen ein Ruch von Unangepasstheit an. Und doch oder gerade deshalb sind einige ihrer Songs schon Allgemeingut geworden. Bleiben noch die Initiatoren des Mundartgipfels: Annaweech, seit vielen Jahren eine Hohenloher Institution. Sollte jemand Annaweech tatsächlich noch nicht kennen - in Kurzform gesagt: Annaweech, das ist Musik und Spaß in Hohenloher Mundart! Fünf Musiker aus dem Herzen Hohenlohes singen eingängige Songs und bringen ihr Publikum mit kurzweiligen Geschichten zum Lachen und Schmunzeln.Veranstalter: Kulturamt Niederstetten in Zusammenarbeit mit Annaweech.