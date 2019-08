3 Jahre Hartgas Musik

Vor lauter feiern garnicht gemerkt dass wir wieder ein Jahr älter werden. Aus diesem Grund möchten wir gemeinsam mit euch im Mobilat Club auf unseren 3.ten Geburtstag anstoßen. Jedoch begießen wir heute nicht nur unseren Geburtstag, sondern auch das vierte digitale Release seit der Gründung unseres Label Hartgas Musik. Zu diesem besonderen Ereignis haben wir uns natürlich auch etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Unser Event wird erstmals auf zwei Floors stattfinden und ihr werdet zudem mit Sound der Extraklasse versorgt. Ordentlich auf die Ohren bekommt ihr von:

Klangkuenstler [Outworld]

Jeder Fortschritt erfordert die Überzeugung, konsequent den eigenen Weg zu gehen. Der Berliner DJ und Produzent Klangkuenstler ist das beste Beispiel dafür, dass Talent nicht nur Glückssache ist. Es ist kein Zufall, dass Klangkünstler in den letzten drei Jahren zu einem der vielversprechendsten Techno-Künstler der deutschen Szene wurde.

Als Kind ist er in der südlichsten Ecke des Allgäus aufgewachsen. Seine ersten Club-Ereignisse im Münchner Harry Klein waren es, die ihn mit elektronischer Musik ansteckten. Nach seiner wachsenden Leidenschaft für Grooves und Baselines zog er 2012 nach Berlin. Aufgrund der Musik- und Clubvielfalt der deutschen Hauptstadt trat Klangkuenstler bald nicht nur als DJ und Live-Act auf, sondern betonte auch seine facettenreiche Persönlichkeit durch seine ersten Singles. Während „Barfuss auf Wolken“ 2013 von Stil vor Talent veröffentlicht wurde und mehr als eine Million Stücke online erreichte, wurde „Hand in Hand“ (Soundplate) in der BBC Radio 1-Show von Rob Da Bank unterstützt. Zu seinen neusten Releases zählt zum Einen „Lebendiger Geist“ bei Reinier Zonneveld auf Filth on Acid, sowie „Dunkle Illusion“ bei Pan-Pot auf „Second State“.

Bereits ein Jahr später setzte sein Debütalbum „That's Me“ einen Meilenstein für den jungen Newcomer. Bald darauf spielte er in renommierten Clubs wie Watergate (Berlin), Egg (London), Razzmatazz (Barcelona), Hive (Zürich). , Pratersauna (Wien) oder Live RCA (Bangkok), sowie auf den großen Festivalbühnen bei Global Gathering, SonneMondSterne, Bestival, Dockville und Mystic Garden.

Seine Sets und Produktionen gehören weder zu einer einfachen Kategorie, noch folgen sie populären Trends. Durch die Beharrlichkeit auf eine ansteckende Mischung aus Schlagzeug und Rhythmus steht Klangkünstler für einen starken, charakteristischen Klang, der jeden Tanzboden leicht in einen Zustand der Ekstase versetzen kann und seinem Zuhörer lange in Erinnerung bleibt.

Spec X [Infamous Tracks]

Mit 14 Jahren kaufte sich Spec X seinen ersten Plattenspieler und begann mit dem DJing. Einige Jahre später wechselte er beim Aufbau seines neuen Studios von „Spectra“ zu “Spec.“ und begann elektronische Musik zu produzieren. Heute ist Spec X nicht nur als Booker/ Promoter für Club Toy bekannt, sondern auch für sein Label „Infamous Tracks“.

