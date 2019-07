3 Jahre Holy21's Beach

Dein Sommer, Deine Sonne, Dein HOLY21´s BEACH!

Sommer, Sonne, Strand, die herrlichsten Beats für die Ohren, was will man mehr? Das liefern wir euch zuverlässig seit 3 Jahren in der schönsten Sommer Location deiner Stadt.

Es heißt ja nicht umsonst „Life is better at HOLY21‘S BEACH“.

Für diesen Anlass, gibt es Jubiläumsspecials ALL DAY LONG!

Unser Jubiläums Line-Up wie gewohnt, provokant, witzig und Charmant! Diese beiden Akteure brettern euch die Jubiläumskorken von 16-02 Uhr mehr als nur um die Ohren!

Karlo Carlucci X DJ Meduza

WICHTIG: An unserem Jubiläum haben wir gesonderte Reservierungsbedingungen.