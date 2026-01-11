3. Kaleidoskop: Faschingskonzert mit Lars Reichow

Orchesterperlen von u.a. Johann Strauß und Co. sowie Songs von Lars Reichow.

Lars Reichow ist einer der erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands und der Musik engstens verbunden. Schließlich studierte er Musik, Musikwissenschaft und Germanistik.

In der SWR 2 Radio-Show “Die Musikalische Monatsrevue” spricht er immer am letzten Samstag des Monats über die relevanten Themen der Zeit und im SWR Fernsehen moderiert er seit 2022 eine neue, eigene Show „Comedy vom Rhein“.

Da der Kabarettist, Comedian, Musiker und Sänger außerdem wunderschöne Songs schreibt, ist er prädestiniert für unser Faschingskonzert.