3. Koffer-Kreativ-Markt

Das Obergeschoss der Bibliothek wird sich in einen Kreativmarkt verwandeln, wenn viele kreative Akteure aus Koffern ihre selbstgemachten Dinge verkaufen.
Egal ob selbst genäht, gestrickt, getöpfert, gemalt – es gibt viele Schätze zu entdecken.
Das Obergeschoss der Bibliothek wird sich in einen Kreativmarkt verwandeln, wenn viele kreative Akteure aus Koffern ihre selbstgemachten Dinge verkaufen.
Egal ob selbst genäht, gestrickt, getöpfert, gemalt – es gibt viele Schätze zu entdecken.
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