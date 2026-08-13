3. Kulturnacht am Laien

Zur dritten gemeinsamen „Kulturnacht am Laien“ öffnen zahlreiche Einrichtungen auf dem Laien ihre Türen für die Gäste.

Mit dabei sind wieder das Rathaus, das Stadtmuseum, die Stadtbibliothek, die Städtische Galerie und der Treffpunkt Adler, die wie gewohnt ein vielfältiges Programm präsentieren. Ergänzt wird das Angebot durch die Konstanzer Kirche, den Gewölbekeller unter dem Drei-Giebel-Haus sowie den Ratskeller, die ebenfalls spannende Beiträge zum abwechslungsreichen Abend leisten. An allen Veranstaltungsorten erwartet die Besucherinnen und Besucher eine bunte Mischung aus Überraschendem, Inspirierendem und Experimentellem – ideal zum Entdecken, Staunen und Mitmachen.

Unter anderem dürfen Sie sich auf gleich 3 wunderbare Jazz-Konzerte freuen!