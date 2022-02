3. Liedkonzert

In Zusammenarbeit mit der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie

und Ensemble-Mitglied Paweł Konik präsentiert am 15. März zusammen mit der Pianistin Ewa Danilewska ein Liedprogramm des fast vergessenen polnischen Komponisten Raoul Koczalski, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte und nicht nur polnische Texte vertonte, sondern vor allem deutsche. Dazu singt er polnische Lieder von Chopin, mit dessen Musik sich Koczalski sein Leben lang beschäftigt hat, und Werke in polnischer Sprache von Mieczysław Karłowicz.